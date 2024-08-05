Delta havayolu ve FAA, Pazar günü yaşanan olayın ardından uçuşun hızlı bir şekilde Boston'a geri döndüğünü bildirdi. Flightradar24'e göre, uçağın Atlantik Okyanusu'nun ortasında yıldırıma yakalanmasının ardından, planlanan yedi saatlik uçuşun ardından geri dönüldü.

Havalimanında yoğun güvenlik önlemleri

Uçak havalimanına geri döndüğünde, pistte itfaiye araçları hazır bekliyordu. Ancak Boston Acil Tıp Servisi, yolcuların veya mürettebatın herhangi bir tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Delta sözcüsü, uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve başka bir olay yaşanmadığını belirterek, “Müşterilerimizi mümkün olan en kısa sürede nihai varış noktalarına ulaştırmak için çalışıyoruz. Seyahatlerinde yaşadıkları gecikme için özür dileriz. Güvenlik, Delta'nın önceliğidir” dedi.

FAA olayı araştırıyor

FAA, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve düzenlemelerin ticari uçakların yıldırım düşmesine dayanıklı olarak tasarlanmasını gerektirdiğini vurguladı.