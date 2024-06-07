Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, uçak bileti fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını da aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatlarının belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bu fiyatın 2 bin lira olduğunu söyledi. Ayrıca, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bu fiyatın 2 bin 500 lira olacağını belirtti. Yapılan açıklamada, işletmelerin yolculara sunulması gereken haklar ve uçuş iptalleriyle ilgili başvurular da değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yılın mart sonuna kadar yapılan uçuş iptali başvurularının sayısını da paylaştı.