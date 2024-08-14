Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve yaş meyve ile sebze ihracatında önemli bir yere sahip olan Uçak Kardeşler Firması'nın malzeme bölümünde, bugün saat 14.00 sularında büyük bir yangın çıktı. Barış Mahallesi'nde bulunan işletmenin plastik ve kâğıt malzemelerin depolandığı bölümde başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Olayın hemen ardından, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramaması için ekipler yoğun bir mücadele verirken, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve arazözler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.