Uçağa bindiğimizde, güvenlik ve iletişim sistemlerini etkilememek için bazı cihazların kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu yazıda, uçakta hangi cihazları kullanabileceğinizi ve hangilerinden kaçınmanız gerektiğini açıklıyoruz.

1. Uçak Kalkmadan ve İndikten Sonra Kullanılabilen Cihazlar

Uçak kalkmadan ve indikten sonra kemer ışıkları söndükten sonra bazı cihazların kullanımına izin verilir. Bu cihazlar, uçuş güvenliğini etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır. İşte bu cihazlar:

Cep Telefonları: Hem uçak personeli hem de yolcuların cep telefonlarını kullanmasına izin verilir. Ancak, uçuş moduna alınmaları gerekmektedir.

Hem uçak personeli hem de yolcuların cep telefonlarını kullanmasına izin verilir. Ancak, uçuş moduna alınmaları gerekmektedir. Uçak Personeline Ait Cihazlar: Uçuş ekibi, görevleri gereği bazı elektronik cihazları kullanabilir.

2. Uçuş Devam Ederken Kullanılabilen Cihazlar

Uçuş sırasında belirli cihazların kullanımı serbesttir, ancak bu cihazların uçuş güvenliğini etkilememesi önemlidir. İşte uçuş sırasında kullanabileceğiniz cihazlar:

Video Kameralar ve Kayıt Cihazları: Uçuş boyunca video çekimleri ve ses kayıtları yapabilirsiniz.

Uçuş boyunca video çekimleri ve ses kayıtları yapabilirsiniz. Fotoğraf Makineleri: Uçuş sırasında manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.

Uçuş sırasında manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Elektronik Oyuncaklar ve Bilgisayar Oyunları: Çocuklar ve yetişkinler için uygun olan bu cihazlar, eğlence amacıyla kullanılabilir.

Çocuklar ve yetişkinler için uygun olan bu cihazlar, eğlence amacıyla kullanılabilir. MP3 Çalarlar ve Kulaklıklı Müzik Cihazları: Uçuş boyunca müzik dinleyebilirsiniz.

Uçuş boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Laptoplar ve Tablet Bilgisayarlar: Çalışma veya eğlence amaçlı olarak bu cihazları kullanabilirsiniz.

Çalışma veya eğlence amaçlı olarak bu cihazları kullanabilirsiniz. DVD Playerlar: Film izlemek için kullanılabilir.

Film izlemek için kullanılabilir. Hesap Makineleri: İş veya kişisel amaçlar için hesap makinesi kullanabilirsiniz.

3. Uçuşta Kullanımı Kesinlikle Yasak Olan Cihazlar

Bazı cihazlar, uçuş güvenliğini ciddi şekilde etkileyebileceği için kesinlikle yasaktır. Bu cihazlar, uçuş sırasında iletişim ve navigasyon sistemlerini bozabilir. İşte uçuşta kesinlikle kullanmamanız gereken cihazlar:

Cep Telefonları: Uçuş modunda olmayan cep telefonlarının kullanımı yasaktır.

Uçuş modunda olmayan cep telefonlarının kullanımı yasaktır. Telsizler: Her türlü telsiz cihazının kullanımı kesinlikle yasaktır.

Her türlü telsiz cihazının kullanımı kesinlikle yasaktır. Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar: Bu tür cihazlar, uçuş sistemlerini etkileyebilir.

Bu tür cihazlar, uçuş sistemlerini etkileyebilir. Hoparlörlü Cihazlar: Yüksek sesle müzik çalan cihazlar yasaktır.

Yüksek sesle müzik çalan cihazlar yasaktır. Yazıcılar: Uçakta yazıcı kullanımı yasaktır.

Uçakta yazıcı kullanımı yasaktır. Kayıt Durumunda Olan Mini Disk Cihazları: Bu tür cihazların kullanımı yasaktır.

Bu tür cihazların kullanımı yasaktır. Büyük Müzik Setleri: Bu cihazlar yüksek ses ve elektromanyetik dalgalar yayarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir.

Bu cihazlar yüksek ses ve elektromanyetik dalgalar yayarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir. Kulaklığı Olmayan Cep Radyoları: Bu tür radyo cihazlarının kullanımı yasaktır.

Bu tür radyo cihazlarının kullanımı yasaktır. Küçük Televizyonlar: Uçakta televizyon kullanımı yasaktır.

Uçakta televizyon kullanımı yasaktır. Bluetooth Alıcıları: Bluetooth özellikli cihazların kullanımı uçuş sırasında yasaktır.

Uçak seyahatinizin güvenli ve konforlu geçmesi için bu kurallara uymanız önemlidir. Uçuş sırasında kullanabileceğiniz ve kullanmanız yasak olan cihazları bilmek, hem sizin hem de diğer yolcuların güvenliğini sağlayacaktır. Kurallara uyarak, keyifli bir uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz.