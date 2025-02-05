‘Altın Palmiye’li yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın merakla beklenen ilk uzun metraj filmi ‘Uçan Köfteci’, 30 Ocak – 9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin Bright Future bölümüne seçildi. Bu bölüm, özgün konuları ve üsluplarıyla dikkat çeken ilk uzun metrajlı filmleri bir araya getiriyor. Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan film, festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Gerçek bir karakterden alınan hikaye

Diyarbakır’da çekimleri tamamlanan film, seyyar bir sokak köftecisinin "uçma" tutkusunu konu alıyor. Senaryosu, gerçek bir karakter olan Kadir Arslan’ın hayatından esinlenerek yazılmış. Kadir, hayalini gerçekleştirmek için paramotor alır ve gökyüzünde salınmaya hazırlanırken, toplumsal kısıtlamalarla mücadele eder. Film, aynı zamanda Kadir’in eşi Azize’ye olan sevgisini ve bağlılığını mizahi bir dille işlerken, bu duygusal çatışmaların aile içindeki etkilerini de gözler önüne seriyor.

Filmin başrollerini Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşıyor. Kadroda ayrıca Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın, Cannes Film Festivali’ndeki kısa filmiyle kazandığı ‘Altın Palmiye’ ödülü sonrasında, uzun metrajlı ilk filmi için gelen yorumlar şimdiden olumlu. Eleştirmenler, Yeşilbaş’ın filminde derinlemesine düşündüren ve aynı zamanda eğlenceli bir politik komedi ortaya koyduğunu belirtiyor.

Film, 2023 yılındaki büyük deprem felaketinde yaşamını yitiren Kadir Arslan’ın gerçek hayattaki uçma tutkusunu da anımsatarak, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha hatırlatıyor. Rotterdam Film Festivali'ndeki gösterimi, filmin uluslararası alandaki ilk gösterimi olacak ve şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.