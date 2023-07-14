Elif ER/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ücretli çalışan sayısının önceki yıla göre yüzde 4, önceki aya göre ise yüzde 0,7 arttığını duyurdu.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamındaki ücretli çalışan sayısı, 2023 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken; 2023 yılı mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanlar, aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı. (DHA)

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