Son günlerde binlerce ücretli öğretmenin gündeminde yer alan maaş ödemelerindeki gecikmeyle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, gecikmenin her yıl başında belirlenen ödeme limitleriyle ilgili bir bütçe sorunu nedeniyle yaşandığını belirtti.

Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl başında dersler için belirli bir limit belirleniyor ve buna uygun olarak ödeme alınıyor. Ancak bu limitin üzerine çıkıldığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girerek taleplerimizi karşılıyor. Bu yıl, CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası sonucunda bütçe üzerinde ödenen ücretlerde bir sorun ortaya çıktı. Bu problemi çözmek için çalışmalar yaptık ve ilgili yerlere kaynaklar aktarıldı."

Ödemeler ne zaman hesaplara geçecek?

Tekin, bütçe sorunlarının çözülmesiyle birlikte ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Maaşların hesaplara geçme tarihiyle ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

Gecikme neden yaşandı?

Bakan Tekin, maaş ödemelerinin gecikme sebebini şu şekilde açıkladı:

"Her sene başında dersler için belirlenen limitlere uygun olarak ödeme alınır. Bu limitlerin üzerine çıkıldığında, ek bütçe talep edilir. Ancak bu yıl yaşanan bütçe sorunları nedeniyle gecikme yaşandı. Problem, bütçe kısıtları ve tasarruf tedbirlerinden kaynaklanmıyor."