İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında üniversite öğrencilerinin anlaşmalı restoranlarda ücretsiz beslenme ihtiyaçlarını karşılayabildiği "Öğrenci'Ye" projesinin uygulanması amacıyla protokol imzalandı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen törende konuşan Güney, ilçede başlattıkları "Öğrenci'Ye" projesiyle Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencilerinin, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

İstanbul şartlarında öğrenci olmanın çok zor olduğunu, bu nedenle projenin fikir babası olan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a teşekkür etiğini vurgulan Güney, "Onların deneyimini Beyoğlu'na aktarmak için bugün bir araya geldik. Beyoğlu'na Anadolu'dan gelen öğrenci kardeşlerimizin üzerinden, bir nebze yük almak istedik. Öğrencilerimizle Beyoğlu'ndaki hayırsever esnafımızı bir araya getireceğiz. İstanbul'da bir öğün yemeğin ücreti göze alındığında bu projenin önemi daha anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Akpolat da "Öğrenci'Ye" projesinin Beşiktaş Belediyesi tarafından Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) iş birliğiyle geliştirilen bir sosyal dayanışma uygulaması olduğunu belirtti.

Bu uygulamanın Beşiktaş'ta okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencilerine, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek imkanı sunduğunu aktaran Akpolat, QR kod ile restoran onay sistemi, güncellenmiş restoran listesi ve ileri tarihli rezervasyon gibi özellikleri de bulunduğunu vurguladı.

Akpolat, proje kapsamında şu anda 164 restoranın hizmet verdiğini ve yaklaşık 10 bin 611 öğrencinin bu uygulamadan faydalandığını dile getirdi.