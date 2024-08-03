İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz Çim Konserleri, İzmirliler'e muhteşem yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor. Bu kez sahnede Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble vardı. İzmir'in ünlü solistlerinin bir araya geldiği bu konser, katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

"Körfez'den Boğaz'a Şarkılar" temasıyla coşkulu performans

Havagazı Fabrikası'ndaki Çim Konserleri, her hafta sevilen sanatçıları İzmirlilerle buluşturuyor. Bu haftanın konuğu olan Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble, "Körfez'den Boğaz'a Şarkılar" temasıyla sahne aldı. Duygu Soylu, Seran Bilgi, Sedat Yüce, Evrim Özkaynak ve Eflatun'un eşlik ettiği bu konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Alanı dolduran İzmirliler, sanatçıların şarkılarına danslar ve alkışlarla eşlik etti.

Ünlü müzisyenler bir arada

Orkestrada trompet sanatçısı ve orkestra şefi Uğur Sayınbatur'un yanı sıra, piyanoda Devrim Yeşilpınar, davulda Bora Peynirci, basgitarda Selim Gürcan, elektrogitarda Bilgecan Altay ve saksafonda Yunus Boyraz yer aldı. Bu yetenekli müzisyenler, gecenin atmosferini doruk noktasına taşıdı.

Çim Konserleri'nde gelecek programlar

Çim Konserleri, Ağustos ayında da birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor. 8 Ağustos Perşembe Sena Şener, 15 Ağustos Perşembe Retrobüs, 22 Ağustos Perşembe Doludizgin Manço Project ve 29 Ağustos Perşembe A Capella Gramofon feat Cavernas Band sahne alacak. Tüm konserler saat 21.00'da başlayacak.