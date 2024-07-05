Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin büyük ilgi gösterdiği Seyahatsever projesinin başvurularının alındığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından "Seyahatsever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek." ifadelerine yer verdi.

Seyahatsever Projesi 8 Temmuz'da başlıyor

Deprem bölgesi hariç tüm illerde uygulanacak proje kapsamında, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar 1 kız ve 1 erkek yurdu gençlerin hizmetine açılacak. Projeden yararlanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak, diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5 gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler.

Daha fazla bilgi için "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.