İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, birbirinden renkli ve ücretsiz konserlerle kutlanacak. İşte etkinlik takvimi:
29 Ağustos
- İlyas Yalçıntaş: 21.00, Cumhuriyet Meydanı - Bornova
- Celal Geçgin: 21.30, Salı Pazarı Parkı - Ödemiş
30 Ağustos
- Mert Demir: 21.00, İzmir Fuarı Çim Alan - Kültürpark
- Tolga Çandar: 20.45, Festival Alanı - Gaziemir
- Grup Laçin: 20.30, Adalet ve Demokrasi Parkı - Balçova
- Emre Fel: 21.30, Pazar Yeri - Efes Selçuk
- Semih Anıl: 21.30, Gölet Şenlik Alanı - Tire
- Ceylan Ertem: 21.30, Özdere Arkadaş Cafe - Menderes
- Pinhani: 21.30, 75. Yıl Parkı - Dikili
Coşkulu konserlerle kutlamalara hazır olun!
Kaynak: HABER MERKEZİ