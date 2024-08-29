İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, birbirinden renkli ve ücretsiz konserlerle kutlanacak. İşte etkinlik takvimi:

Konser 1-2

93. İzmir Enternasyonal Fuarı hakkında bilmeniz gerekenler 93. İzmir Enternasyonal Fuarı hakkında bilmeniz gerekenler

29 Ağustos

  • İlyas Yalçıntaş: 21.00, Cumhuriyet Meydanı - Bornova
  • Celal Geçgin: 21.30, Salı Pazarı Parkı - Ödemiş

Konser 2

30 Ağustos

  • Mert Demir: 21.00, İzmir Fuarı Çim Alan - Kültürpark
  • Tolga Çandar: 20.45, Festival Alanı - Gaziemir
  • Grup Laçin: 20.30, Adalet ve Demokrasi Parkı - Balçova
  • Emre Fel: 21.30, Pazar Yeri - Efes Selçuk
  • Semih Anıl: 21.30, Gölet Şenlik Alanı - Tire
  • Ceylan Ertem: 21.30, Özdere Arkadaş Cafe - Menderes
  • Pinhani: 21.30, 75. Yıl Parkı - Dikili

Coşkulu konserlerle kutlamalara hazır olun!

Kaynak: HABER MERKEZİ