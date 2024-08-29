Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı , birbirinden renkli ve ücretsiz konserler le kutlanacak. İşte etkinlik takvimi:

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.