Türkiye-Yunanistan kültür-sanat projeleri direktörü Evrim Ateşler’in katılımıyla zenginleşen etkinlikte, Okeanos Greek Music Ensemble sahne aldı. Ensemble, eski ve yeni albümlerinden seçtikleri Mikrasiatiko, Smyrneiko ve Rebetiko şarkıları ile iki yakanın birbirine olan sevdasını müzikle dile getirdi.Otelin iş otaklarından oluşan Konuklar, bu eşsiz performans eşliğinde adeta İzmir ve İstanbul’dan Pire’ye bir müzikal yolculuğa çıktı. Bu anlamlı etkinlik, kültürel bağları pekiştirmek ve sanatı ortak bir dil olarak kullanmak adına büyük bir adım oldu.

Ertuğrul Uzak

Genel Müdür Ertuğrul Uzak yaptığı konuşmada “Otelimizin açılışının 3. yılında, iş birliği içinde olduğumuz firmalarımızı ağırladığımız geleneksel yaza merhaba organizasyonumuzu bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Bu özel etkinlikte, hem firmalarımızla olan bağlarımızı güçlendirdik hem de yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduk. Organizasyonumuz, konuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için özenle planlandı ve herkesin beğenisini topladı” dedi.

Fulden Beti Acar

Satış ve Pazarlama Müdürü Fulden Beti Acar ise ” Radisson İzmir Aliağa olarak, konuklarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ederken, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de misafirlerimizin kalbinde iz bırakmaya devam edeceğiz.” diye ekledi. Gece boyunca Radisson İzmir Aliağa ekibi başta Satış ve Pazarlama Direktörü - Ahmet Taşkıran ve F&B Müdürü - Mustafa Tuncer olmak konukları iyi ağırlayabilmek için hep ayaktaydı.