İddiaya göre husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düşen bir vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. MANİSA (İGFA) - Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Allahdiyen Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini bağlayan yolun üzerinde bulunan Yedi Virajlar mevkiinde, bir vatandaşın uçurumdan düştüğü ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesi, hızlıca olay yerine intikal etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşen vatandaşın bulunduğu yeri tespit eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. 2.5 saat süren yoğun bir çalışmayla yaralı şahsın bulunduğu yere inen itfaiye ekipleri, kurtarma askısı giydirerek kurtardıkları vatandaşı sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, uçurumdan düşen İ.A. isimli vatandaşın husumetli olduğu akrabalarından kaçarken uçurumdan düştüğü iddia edilirken; İ.A.'nın düştüğü yerde telefonu çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi.