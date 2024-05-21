Türbülans, uçakların uçuş sırasında hava akımlarının düzensizliği nedeniyle sarsılmasıdır. Bu durum, halk arasında "hava cebi" olarak da bilinir ve uçağın ani irtifa kayıplarına yol açabilir.

Türbülansın sebepleri

Atmosferdeki hava her zaman hareket halindedir. Uçaklar, stabil bir uçuş sağlamak için düzenli hava akımlarına ihtiyaç duyar. Hava olayları bu akımları bozarak türbülansa yol açar. Açık hava türbülansı, sıcaklık sapması türbülansı ve hamle türbülansı gibi çeşitli türbülans türleri bulunmaktadır. Türbülans, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluştuğu için hala detaylı bir şekilde araştırılmaktadır.

Türbülansa girmek ne demektir?

Uçuş sırasında uçağın bozuk hava akımlarına maruz kalması türbülansa girmek olarak adlandırılır. Türbülans esnasında uçak sallanabilir ve titreyebilir. Pilotlar, türbülans durumunda yolcuları bilgilendirir ve emniyet kemerlerini bağlamalarını ister. Şiddetli türbülanslarda kemer takmak hayati öneme sahiptir. 2015 yılında ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 800 milyon yolcudan sadece 58'i türbülans nedeniyle yaralanmıştır ve bu yaralanmaların çoğu emniyet kemeri takılmaması sonucunda meydana gelmiştir.

Türbülans süresi

Türbülansın süresi, hava akımlarının durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bozuk hava akımları veya hava cepleri uzun ya da kısa süreli türbülanslara neden olabilir.

Türbülansın uçağı düşürdüğüne dair yaygın bir endişe vardır, ancak bu doğru değildir. Uçaklar, şiddetli türbülanslara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Pilotlar, türbülans durumunda özel eğitim almış uzmanlardır. Türbülans sırasında emniyet kemerinizin bağlı olduğundan emin olmak yeterlidir. Bu süre zarfında uçak yolculuğu geçici olarak konforsuz olabilir, ancak türbülans, uçuş güvenliğini tehlikeye atmaz.