İstanbul Sarıyer’de seyir halindeyken kontrolden çıkan TIR, çocuk parkının hemen üzerindeki yola devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, o sırada etkinliğin düzenlendiği parkta panik yaşandı.

Sarıyer’de TIR faciası ucuz atlatıldı

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi’nde yaşanan kazada, bir TIR çocuk parkının hemen üzerindeki yola devrildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek parkın bulunduğu alanın hemen üstünde yan yattı.

Şoför yaralandı

TIR’ın devrildiği sırada alt tarafta bulunan çocuk parkında bir etkinlik düzenleniyordu. Gürültüyle birlikte büyük bir panik yaşanırken, parkta bulunan vatandaşlar hızla uzaklaştı.

Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası TIR’da sıkışan sürücü, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

TIR’ın devrildiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR’ın kontrolünü kaybedip yola yan yatması ve ardından çevredekilerin olay yerine koştuğu görülüyor.

Olay yerine gelen trafik polisleri, devrilen TIR’ı kaldırmak için çalışma başlattı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, parkta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması büyük bir teselli oldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.