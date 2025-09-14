Ucuz uçak bileti bulmak, bazen seyahatin kendisinden daha zor olabilir. Ancak uzmanlara göre bu işin püf noktası basit: Esnek olmak.

Google Flights ürün ekibi başkanı James Byers, “Fırsat arayan gezginlere 1 numaralı tavsiyemiz, kendinizi belirli bir tarihe kilitlememek” dedi.

En ucuz günler belli oldu

Google’ın 2021–2025 yılları arasındaki verilerine göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yapılan uçuşlar hafta sonuna göre ortalama %13 daha ucuz.

Hopper’ın 2025 seyahat raporuna göre ise hafta içi uçuşlar, yurt içi uçak bileti başına ortalama 42 dolar tasarruf sağlıyor.

En pahalı gün: Pazar

Hopper baş ekonomisti Hayley Berg’e göre, pazar günleri en pahalı gün olarak öne çıkıyor. Hafta sonu tatilcilerinin eve dönüş yoğunluğu bilet fiyatlarını artırıyor.

Tatil dönemlerine dikkat

NerdWallet analisti Sally French, özellikle Şükran Günü öncesindeki Çarşamba gibi tatil arifelerinde fiyatların en yüksek seviyeye çıktığını belirtiyor.

Konaklamada da tasarruf mümkün

Uçuş günlerini hafta içine çekmek, otel fiyatlarını da düşürüyor. Hopper verilerine göre Salı, Çarşamba veya Perşembe günü otel girişleri, hafta sonuna göre gecelik ortalama 50 dolar daha ucuz.