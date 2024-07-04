İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro AŞ, Evka-3-Narlıdere Kaymakamlık arasında hizmet veren İzmir Metrosu’nun Üçyol İstasyonu’ndaki yürüyen merdivenlerin tamamında kontrol ve bakım çalışması başlattı. İnceleme ve bakımların tamamlanmasına kadar yolcular, görevlendirilen personel tarafından asansöre ve yakında bulunan İzmirspor İstasyonu’na yönlendirilecek.

Kontrol ve bakım çalışmaları başladı

İzmir Metro A.Ş., Üçyol İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerin tamamında kontrol ve bakım çalışmaları başlattı. Ara kattan gişe bölümüne çıkan yürüyen merdivenler yapılan kontrollerin ardından bakıma alındı. Tüm sistem incelenecek ve bozuk parçalar yenileriyle değiştirilecek. İnceleme ve bakım çalışmaları kapsamında yürüyen merdivenler tedbir amaçlı çalışmayacak. Yaşlı, engelli ve çocuklu yolcular, asansörlere veya İzmirspor İstasyonu’na yönlendirilecek. İzmir Metro A.Ş., peronlarda yurttaşları yönlendirmek için personel de görevlendirdi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, “Üçyol İstasyonumuzdaki yürüyen merdivenlerde bakım ve kontrol çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sebeple ara kattan gişe seviyesine çıkan yürüyen merdivenlerin bir kısmını kapatmak durumunda kaldık. Peronlarımızda ekipler oluşturduk. Bu ekipler; yaşlı, engelli, çocuklu yolcularımızı bir sonraki istasyona ya da asansöre yönlendiriyor. Bakım ve kontrol çalışmalarımız bittikten sonra da hızlı bir şekilde yürüyen merdivenlerimizi hizmete alacağız” diye konuştu.