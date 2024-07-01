01 Temmuz 2024 Pazartesi sabahı Üçyol Metro İstasyonu'nda yaşanan olayda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven ters yönde hareket etmiş, 11 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Ambulans ekipleri tarafından yapılan müdahalede yaralıların doku zedelenmesi olduğu belirlenmiş, Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi edilmiş ve taburcu edilmişlerdir.

Arıza sebebi inceleniyor

Yürüyen merdivenlerin servis ve bakımının, arızanın yaşandığı 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 17.00'de tamamlandığı kaydedilmiştir. Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları, arızanın nedenini belirlemek üzere ortak çalışma yürütmektedirler. Ayrıca hukukî süreç de eş zamanlı olarak başlatılmıştır.