FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük, Bahattin Şimşek ve Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi'nde 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak 1. eleme turu rövanş maçlarında görev alacaklar.

Zorbay Küçük; Bosna-Hersek'in Sarajevo ile Kazakistan'ın Aktobe takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Bosna-Hersek'in Sarajevo şehrinde Olimpijski Asim Ferhatovic Hase Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün yapacak. Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak görev alacak.

Bahattin Şimşek ise; Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Finlandiya'nın VPS takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci müsabakasında düdük çalacak.

Litvanya'nın Vilnius şehrinde LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

Kadir Sağlam da; Lüksemburg'un Diddeleng ile Andorra'nın Atletic Escaldes takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Eleme Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg'un Diddeleng şehrinde Jos Nosbaum Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakada dördüncü hakem ise Murat Erdoğan.