UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimi hangi kanalda?

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olduğu kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanacak

Trabzonspor’un kesinleşmiş rakipleri;

Braga - Servette galibi

Molde - Cercle Brugge galibi

Krvybas - Viktoria Plzen galibi

Midtjylland / Ferencvaros mağlubu  

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Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri ise;

Osijek - Zire galibi Kilmarnock –

Tromso galibi St Gallen –

 S.Wroclaw galibi Panathinaikos –

Ajax mağlubu Hacken - Paide galibi

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri;

RSC Anderlecht

Partizan –  Lugano galibi

Qarabağ – Ludogorets mağlubu

Panathinaikos – Ajax galibi

Editör: Hakan Baş