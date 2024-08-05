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Beşiktaş ve Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olduğu kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

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