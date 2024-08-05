UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
Kura çekimi hangi kanalda?
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakiplerini belli olduğu kura çekimi UEFA tarafından canlı olarak yayınlanacak
Trabzonspor’un kesinleşmiş rakipleri;
Braga - Servette galibi
Molde - Cercle Brugge galibi
Krvybas - Viktoria Plzen galibi
Midtjylland / Ferencvaros mağlubu
Trabzonspor'un Rapid Wien'e elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri ise;
Osijek - Zire galibi Kilmarnock –
Tromso galibi St Gallen –
S.Wroclaw galibi Panathinaikos –
Ajax mağlubu Hacken - Paide galibi
Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri;
RSC Anderlecht
Partizan – Lugano galibi
Qarabağ – Ludogorets mağlubu
Panathinaikos – Ajax galibi
Editör: Hakan Baş