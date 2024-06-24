UEFA, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 turnuvasında Balkan ülkelerinin taraftarları tarafından atılan ırkçı sloganlar nedeniyle çeşitli disiplin cezaları verdi. Bu kapsamda, Arnavutluk'un forvet oyuncusu Mirlind Daku, Sırp karşıtı sloganlar atan taraftarları kışkırttığı gerekçesiyle iki maç ceza aldı.

Mirlind Daku'ya İki Maç Men Cezası

UEFA, Arnavutluk'un forvet oyuncusu Mirlind Daku'ya, Çarşamba günü oynanan Arnavutluk-Hırvatistan maçında Sırp karşıtı sloganlar atan taraftarları kışkırttığı gerekçesiyle iki maç ceza verdi. Daku, sosyal medya üzerinden özür dilerken, UEFA "taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı davranışlarını" incelemek üzere bir müfettiş görevlendirdi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'na Para Cezası

Bu olay nedeniyle Arnavutluk Futbol Federasyonu da 47.250 Avro para cezasına çarptırıldı. Bu cezalar, Arnavutluk'un Pazartesi günü İspanya'ya karşı oynayacağı grup aşamasındaki belirleyici maç öncesinde geldi. Daku, takımın Pazartesi günü grubun üçüncü maçında oynayacağı İspanya maçında forma giyemeyecek.

Hırvatistan'a Soruşturma

Aynı maçta Hırvatistan taraftarlarının da Arnavut taraftarlarla birlikte Sırpça "Sırpları öldürün" tezahüratında bulunmaları nedeniyle "taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları" gerekçesiyle Hırvatistan Futbol Federasyonu hakkında da soruşturma başlatıldı.

Sırbistan'ın Tehdidi ve Provokatif Pankart

Sırbistan, daha önce UEFA'nın harekete geçmemesi halinde EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca, Sırbistan 16 Haziran'da İngiltere'ye karşı oynadığı maçta milliyetçi bir pankart açtığı için suçlanmıştı. Pankartta "Teslim Olmak Yok" sloganının üzerinde Kosova toprakları yer alıyordu ve UEFA bunu "bir spor etkinliğine yakışmayan provokatif bir mesaj" olarak nitelendirdi.

Kosovalı Gazetecinin Akreditasyonu Geri Çekildi

UEFA, geçtiğimiz Çarşamba günü Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku'nun EURO 2024 medya akreditasyonunu geri çekti. Bu karar, 16 Haziran'da oynanan Sırbistan-İngiltere maçında Sadiku'nun Sırp taraftarları kışkırttığı gerekçesiyle alındı. Canlı yayın sırasında Sadiku'nun Sırp taraftarlara dönerek çift başlı kartal hareketi yaptığı belirtilmişti.

EURO 2024 Turnuvası

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Avrupa EURO 2024’e 24 ülkenin milli takımları katılıyor. Bu sene on yedincisi düzenlenen turnuvanın ilki, 1960 yılında Fransa’da düzenlenmişti.