UEFA, Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu’nun İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçlamasının ardından acil bir toplantı yapmayı planlıyor. UEFA, toplantısında İsrail’in futbol dünyasındaki üyeliğini askıya almayı görüşecek. Bu karar, İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na katılımını da etkileyecek.

İsrail için men kararı yolda

UEFA, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail’i Gazze’de soykırım suçlusu olarak tanımlayan raporunun ardından ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. UEFA'nın bu hafta yapacağı acil toplantıda, İsrail’in uluslararası futboldan men edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

İcra Kurulu ve üyeler men kararını destekliyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, UEFA İcra Kurulu üyelerinin büyük bir kısmı, İsrail’in üyeliğinin askıya alınması yönünde görüş bildiriyor. Ayrıca, Avrupa futbol federasyonlarının da men kararı için destek verdiği belirtiliyor. Eğer toplantıda men kararı alınırsa, İsrail, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılamayacak.

FIFA üzerinde baskı artacak

UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya alması, FIFA üzerinde de baskıyı artırabilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, FIFA ve UEFA’ya yaptığı çağrıda, “İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma yanıt olarak atılması gereken bir adımdır” ifadelerine yer verdi. BM, sporun adaletsizlikleri normalleştirmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na katılımı sorgulanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İsrail, Norveç ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. İsrail, 11 Ekim’de Oslo’da Norveç ile, 14 Ekim’de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçlardan elde edilecek gelirler, Gazze’ye insani yardım olarak bağışlanacak.

Kulüp düzeyinde de protestolar artıyor

Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail kulübü olan Maccabi Tel Aviv de, Avrupa'daki protestolardan etkileniyor. Yunanistan’ın PAOK takımıyla oynadıkları maçta, ev sahibi taraftarlar “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e kırmızı kart gösterin” yazılı pankartlar açtı. Bu protestolar, UEFA’ya gönderilen dilekçelerde de yer aldı.