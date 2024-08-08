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Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.

Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maç la tamamlandı.

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