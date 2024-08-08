Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.
RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.
Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.
Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1
Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0
Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1
Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1
HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0
Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1
Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1
Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0
Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2
Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0
Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3
CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1
Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1
Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1
Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1
Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2
Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2
Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1
Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1
St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0
St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1