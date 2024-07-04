Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye-Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Demiral, attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.

UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi. Söz konusu madde, futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor.

Demiral'a UEFA’dan olası cezalar öncesi gözler Türkiye-Hollanda maçına çevrildi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesine göre, Merih Demiral'a sadece para cezası veya 1 ila 4 maçlık sahalardan men cezası verilmesi gündemde. Bu kararın Türkiye-Hollanda maçı öncesinde açıklanması bekleniyor, bu durum maç öncesinde Demiral'ın ceza alıp almayacağı sorularını beraberinde getirdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde Merih Demiral'ın gol sevinci ve bozkurt işaretiyle ilgili daha detaylı bilgi verileceği kaydedildi. Demiral, Avusturya karşısında attığı iki golü ve gol sevinçlerini gösteren bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Paylaşımında "Günaydın Türkiye’m. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadelerine yer veren Demiral, videonun önizleme görselinde bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı kullandı. Avusturya maçının ertesi günü yapılan basın toplantısında, konu federasyon yetkililerine soruldu. Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar, bu süreçle ilgili sorulara yanıt verilmeyeceğini belirtti ve Demiral'ın maç sonrası yaptığı açıklamada bozkurt işaretini neden yaptığını açıkladığına dikkat çekti. Demiral, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, gol sevincinde bozkurt işaretiyle herhangi bir mesaj vermediğini vurgulayarak, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 galip gelerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda ile eşleşmişti.

Benzer durumlarda UEFA ne tür cezalar verdi?

Almanya’da yapılan bir turnuvada, bir gazetecinin akreditasyonu "milliyetçi siyasi işaret" yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Söz konusu olayda, Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku, UEFA’nın kendisini binlerce Sırp taraftarın yakınına yerleştirdiğini savunmuş ve bu taraftarların “Sırbistan’ın kalbi Kosova” tezahüratı yaptığını aktarmıştı. Sadiku’nun akreditasyonu, bu taraftarlara dönerek "kartal" işareti yapması sonrası iptal edildi.

Benzer bir olay 2018 Dünya Kupası’nda da yaşandı. İsviçre’nin Arnavutluk kökenli oyuncuları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, Sırbistan ile oynanan maçta "kartal" işareti yapmıştı. FIFA, bu hareket karşısında iki oyuncuya para cezası vermişti.