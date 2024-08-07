UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncellemeler, kulüp takımlarının uluslararası arenadaki performanslarını yansıtarak ülkelerin sıralamasını etkiliyor. Fenerbahçe'nin Lille karşısında yaşadığı mağlubiyet ve Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın FCSB ile berabere kalması, Türkiye'nin sıralamasını doğrudan etkiledi. Şimdi, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu nedir ve ülkemiz hangi sırada?

Son gelişmelerin etkisi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag ise FCSB ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemesine neden oldu.

Ülke puanı hesaplaması

UEFA ülke puanı sıralaması, takımların uluslararası turnuvalardaki performanslarına dayanmaktadır. Alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetler sonucunda takımlara verilen puanlar, ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanı hesaplanır. Türkiye'nin sıralamadaki yeri, son 5 sezonluk performans baz alınarak belirlenir.

Türkiye'nin güncel sıralaması

Türkiye, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıraya kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda beş takımla uluslararası arenada yer alacak olan Türkiye'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maç sonuçları ülke puanını etkileyecek. Ancak, son maçlardaki sonuçlar Türkiye'nin sıralamasında bir gerileme yaşanmasına neden oldu.

Hedefler ve beklentiler

Türkiye'nin hedefi, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'da kalıcı olarak yer almak. Bu başarı, 2024/25 sezonunda Süper Lig şampiyonunun 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmasını sağlayacak. Türkiye'nin sıralamadaki yerinin korunması, ülke futbolunun uluslararası başarıları açısından büyük önem taşıyor.