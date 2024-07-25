Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi üst sıralarda tutmaya devam ediyor. İşte son durum ve Türkiye'nin güncel sıralaması.

Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, bu sezon önemli bir sıçrama yaptı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa kupalarında elde ettikleri galibiyetlerle ülke puanına önemli katkılar sağlıyor.

İngiltere zirvede

UEFA ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere yer alıyor. İngiltere, 89.160 puanla liderliğini korurken, İtalya ve İspanya gibi güçlü futbol ülkeleri de üst sıralarda yer alıyor. İtalya 79.106 puanla ikinci, İspanya ise 73.989 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin güncel durumu

Türkiye, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin topladığı puanlarla sıralamada önemli bir yükseliş yaşadı. 2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı 34.200 puanla ilk 9 sırada yer almayı garantiledi. Bu sezon da temsilcilerimizin galibiyetleriyle puan artışı devam ediyor. Fenerbahçe'nin Lugano karşısında kazandığı galibiyet ve Trabzonspor ile Başakşehir'in de maçlarını galibiyetle geçmesi, ülke puanımıza olumlu katkılar yaptı.

Güncel sıralama (25 Temmuz 2024)

İngiltere - 89.160 İtalya - 79.106 İspanya - 73.989 Almanya - 71.660 Fransa - 57.736 Hollanda - 53.900 Portekiz - 48.416 Belçika - 42.400 Türkiye - 34.200 Çek Cumhuriyeti - 34.150

Rekabet devam ediyor

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çek Cumhuriyeti, Belçika gibi ülkelerle rekabetini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, bu yıl Şampiyonlar Ligi’ne play-off aşamasından katılırken, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunda mücadele edecek.