UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
İlk Maç: Dzeko ve Ferdi'nin golleri
Fenerbahçe, Lugano ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-3 kazandı. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu sonuç, rövanş için avantaj sağladı.
Rövanş maçı: Üst tura yükseliş
Fenerbahçe, rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda Lugano'yu konuk etti. 7. dakikada Mahmoud'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda toparlandı. 59. dakikada Dzeko'nun kafa golüyle durumu 1-1'e getiren Fenerbahçe, 90+3. dakikada Szymanski'nin attığı golle maçı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar
7. Dakika: Lugano, Mahmoud'un golüyle öne geçti.
59. Dakika: Edin Dzeko'nun kafa golüyle Fenerbahçe eşitliği sağladı.
90+3. Dakika: Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe galibiyeti ve üst tura yükselmeyi garantiledi.
Maçın ardından
Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli bir katkı sağladı. Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasında yükselmesine yardımcı olan bu sonuç, Türk futbolu için büyük bir önem taşıyor.
Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralaması
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına olumlu yansıdı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye'nin sıralamadaki yeri güncellendi. İşte güncel ülke puanı sıralaması:
İngiltere: 91.284 puan
İspanya: 85.427 puan
İtalya: 76.939 puan
Almanya: 75.891 puan
Fransa: 61.164 puan
Portekiz: 53.382 puan
Hollanda: 49.200 puan
Türkiye: 38.600 puan
Belçika: 36.900 puan
Avusturya: 34.400 puan