UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

İlk Maç: Dzeko ve Ferdi'nin golleri

Fenerbahçe, Lugano ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-3 kazandı. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu sonuç, rövanş için avantaj sağladı.

Rövanş maçı: Üst tura yükseliş

Fenerbahçe, rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda Lugano'yu konuk etti. 7. dakikada Mahmoud'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda toparlandı. 59. dakikada Dzeko'nun kafa golüyle durumu 1-1'e getiren Fenerbahçe, 90+3. dakikada Szymanski'nin attığı golle maçı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

7. Dakika: Lugano, Mahmoud'un golüyle öne geçti.

59. Dakika: Edin Dzeko'nun kafa golüyle Fenerbahçe eşitliği sağladı.

90+3. Dakika: Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe galibiyeti ve üst tura yükselmeyi garantiledi.

Maçın ardından

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli bir katkı sağladı. Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasında yükselmesine yardımcı olan bu sonuç, Türk futbolu için büyük bir önem taşıyor.

Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralaması

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına olumlu yansıdı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye'nin sıralamadaki yeri güncellendi. İşte güncel ülke puanı sıralaması:

İngiltere: 91.284 puan

İspanya: 85.427 puan

İtalya: 76.939 puan

Almanya: 75.891 puan

Fransa: 61.164 puan

Portekiz: 53.382 puan

Hollanda: 49.200 puan

Türkiye: 38.600 puan

Belçika: 36.900 puan

Avusturya: 34.400 puan