UEFA, Beşiktaş’a Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle para cezası uyguladı.

Avrupa futbolunun yönetim organı, karşılaşma sırasında stadyum merdivenlerinin kapatılması gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe 8 bin euro, taraftarların sahaya meşale ve yabancı madde atması nedeniyle ise 60 bin euro ceza kesti. Böylece Beşiktaş’ın toplam ödeyeceği tutar 68 bin euroya ulaştı.

UEFA, kararında stadyum güvenliği ve seyirci davranışları konusunda belirlenen talimatların ihlal edildiğine vurgu yaptı. Verilen cezanın kulüp kasasından kısa süre içinde ödenmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de UEFA organizasyonlarında benzer disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı.