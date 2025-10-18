UEFA'nın yayın hakları düzenlemesiyle Netflix, Şampiyonlar Ligi maçlarını dijital platform üzerinden yayınlamak için teklif vermeye hazırlanıyor.

Dijital platformlar Şampiyonlar Ligi'ne giriyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarında köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile haklar artık yalnızca ülke veya bölge bazında değil, her maç haftası bir karşılaşma şeklinde küresel olarak satışa sunulacak.

Bu sistem, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların çoklu pazarda teklif sunmasına olanak tanıyacak. Netflix, bu süreçle birlikte futbol yayıncılığına ilk kez adım atacak ve platformlar arası rekabet artacak.

UEFA'nın hedefi: 5 milyar Euro'nun üzerinde gelir

UEFA, yeni ihale modeliyle yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı planlıyor. The Times’ın haberine göre, 2027–2033 dönemini kapsayan ihale sürecinde dijital platformlara büyük fırsatlar sunulacak.

Türkiye’de futbol izleyici alışkanlıklarını değiştirebilir

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunuyor. Platformun futbol içerikleri sunmaya başlamasıyla, yeni bir izleyici profili oluşabilir ve futbolseverlerin izleme alışkanlıkları dijital yayınlar üzerinden şekillenebilir.

Ancak yeni sistemin, tüm maçları değil haftada sadece bir maçı kapsayacağı belirtiliyor.