UFC dünyası, 2025'in en heyecan verici ve merakla beklenen maçlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hafif sıklet kemerini savunacak olan Islam Makhachev, bir yandan UFC’nin en dominant dövüşçülerinden biri olarak unvanını korumayı hedeflerken, diğer yandan Arman Tsarukyan gibi genç ve yetenekli bir rakiple karşı karşıya gelecek. Tsarukyan, bu tarihi mücadelede Makhachev’i yenerek, kariyerinin en büyük zaferini kazanmayı ve şampiyonluk tahtına oturmayı amaçlıyor.

İslam'ın stratejileri mi, Arman'ın agresifliği mi?

UFC'nin en tecrübeli ve stratejik dövüşçülerinden biri olan Islam Makhachev, son yıllarda gösterdiği üstün performansla adını dünya çapında duyurmayı başardı. Rus dövüşçü, güçlü yer kontrolü ve dövüş stratejisiyle rakiplerini mağlup etti. Makhachev’in dövüş anlayışı, rakiplerinin hatalarını en küçük ayrıntısına kadar değerlendirerek, onları zayıf noktalarından vurmaya dayalı. Zemin savaşlarında gösterdiği üstün yetenekler, onu hafif sıkletin tartışmasız en tehlikeli ismi haline getirdi. Ancak Arman Tsarukyan gibi hız ve agresiflikle tanınan bir rakip karşısında Makhachev’in ne kadar başarılı olacağı merak konusu.

Arman Tsarukyan, henüz genç yaşına rağmen UFC dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tsarukyan, dövüşlerindeki agresif tarzı ve yüksek tempolu stiliyle tanınıyor. Rakiplerine adeta nefes aldırmayan Tsarukyan, her türlü dövüş senaryosunda kendini gösterebilme yeteneğine sahip. İleri seviye dövüşçülük becerileri, ona Makhachev gibi deneyimli bir rakibi yenme şansı tanıyabilir. Ancak onun da karşısında, Makhachev gibi stratejik ve soğukkanlı bir dövüşçü bulunacak, bu da Tsarukyan için ciddi bir sınav olacak.





Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dövüşseverler MMA dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan bu karşılaşmayı 19 Ocak Pazar günü, sabah 6:00 (GMT+3) itibarıyla, Intuit Dome, Inglewood, ABD’den canlı yayınla S Sport Plus üzerinden izleyebilecekler.