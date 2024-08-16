Selim Töremiş isimli genç, gökyüzünde düzensiz hareket eden cismin heyecanını kamerasına yansıttı.

Selim Töremiş'in heyecanlı anları

Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi'nde kuryelik yapan 29 yaşındaki Selim Töremiş, gündüz saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismin görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Töremiş, gördüğü cismin uçan balona ve UFO’ya benzediğini belirterek, yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: "İlk başta bir doğum günü balonu gibi düşündüm ama cismi boyutundan dolayı bir balonla kıyaslayamadım. Görüntüyü çektikten sonra arkadaşlarıma danıştım. Kimisi meteoroloji balonu olduğunu söyledi fakat Google'da araştırdığımda meteoroloji balonu olmadığını gördüm. Cisim altında top gibi bir şeyle bağlıydı ama ne olduğunu anlayamadım. Uzay aracı gibi parlıyordu ve titreyerek çektim. Rüzgar yönünün tersine hareket ediyordu, dron da değildi çünkü oldukça büyüktü ve uzaklaştıkça küçülmedi."

Cismin özellikleri ve gözlemler

Gündüz vakti parlak bir şekilde hareket eden cisim, Selim Töremiş ve yanındaki kişilerin dikkatini çekti. Cisim, gözlemlerine göre İskenderun yönüne doğru yükselerek uzaklaştı. Çekilen görüntüler, cismin ne olduğuna dair belirsizlikleri ve vatandaşların yaşadığı heyecanı açıkça gözler önüne serdi.