Geniş Aile dizisinin Cevahir karakteriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş’taki evinde yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk bilgiler Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu gösteriyor.
Hastaneye kaldırılma nedeni
Ekol TV’de yer alan habere göre, Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Oyuncu, yakınları tarafından Beşiktaş’taki evinde bulundu ve apar topar hastaneye götürüldü.
Son sağlık durumu
Yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürerken gelen bilgiler, Özkan’ın durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Henüz resmi bir hastane açıklaması yapılmadı, ancak ilk raporlar endişe verici bir durum olmadığını aktarıyor.
Ufuk Özkan kimdir?
-
Doğum Tarihi: 11 Nisan 1975, Almanya
-
Aslen Samsunlu
-
Türkiye’ye dönüş: 12 yaşında
-
Eğitim: Samsun Belediye Ortaokulu, Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü (2001)
-
Kariyer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunculuğu, tiyatro, dizi ve sinema projeleri
Öne çıkan projeleri
-
Geniş Aile: Cevahir rolü ile tanındı
-
Ben Bilmem Eşim Bilir: Sunuculuk yaptı
-
Birçok tiyatro ve sinema projesinde rol aldı
Özel hayatı
Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile evli ve Eren adında bir oğlu bulunuyor.