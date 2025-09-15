Geniş Aile dizisinin Cevahir karakteriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş’taki evinde yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk bilgiler Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu gösteriyor.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Oyuncu, yakınları tarafından Beşiktaş’taki evinde bulundu ve apar topar hastaneye götürüldü.

Son sağlık durumu

Yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürerken gelen bilgiler, Özkan’ın durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Henüz resmi bir hastane açıklaması yapılmadı, ancak ilk raporlar endişe verici bir durum olmadığını aktarıyor.

Ufuk Özkan kimdir?

Doğum Tarihi: 11 Nisan 1975, Almanya

Aslen Samsunlu

Türkiye’ye dönüş: 12 yaşında

Eğitim: Samsun Belediye Ortaokulu, Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü (2001)

Kariyer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunculuğu, tiyatro, dizi ve sinema projeleri

Öne çıkan projeleri

Geniş Aile : Cevahir rolü ile tanındı

Ben Bilmem Eşim Bilir : Sunuculuk yaptı

Birçok tiyatro ve sinema projesinde rol aldı

Özel hayatı

Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile evli ve Eren adında bir oğlu bulunuyor.