Türk televizyonunun sevilen ismi Ufuk Özkan, 4 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, "Ufuk Çizgisi" adlı gösterisiyle Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak. Saat 20:30’da başlayacak bu özel gösteri, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Ufuk Özkan'dan Yepyeni Bir Performans

"Ufuk Çizgisi" adlı gösterisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Ufuk Özkan, mizah anlayışını sahneye taşıyacak. Televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Özkan, bu kez tiyatro sahnesinde, kendi hayatından ve gündelik hayattan esinlenerek hazırladığı hikayelerle seyircilere hem düşündürecek hem de güldürecek.