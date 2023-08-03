Polis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“2 Ağustos 2023'te Victoria Gölü'nde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişi sayısının 34 olduğu iddia ediliyor. Olay saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü doğrulandı ve dokuz kişi kurtarıldı.



Tekne çantalar dolusu kömür, taze yiyecekler ve gümüş balığı taşıyordu. Kaza nedeni aşırı yükleme ve kötü havayla ilişkilidir. Polis Deniz Piyadeleri, UPDF Balıkçılık Koruma Birimi ve yerel halktan ekipler kayıp kişileri bulmak için kurtarma çalışmalarına devam ediyor.”



