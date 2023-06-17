Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN - İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Ancak kurulda yapılan oylama sonrası oy çokluğu ile göreve devam etmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Toplantı salonunda yer alan üyeler arasında sık sık gerginlik çıkarken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, istifaya davet edildi. Dündar yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Dündar’ın kararı sonrasında olağan mali genel kurul salonunda yer alan üyeler, istifa etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra Uğur Dündar, siyaset yapmadığını ifade ederek, “Yeri geliyor bu hak uğruna ABD'de tüyü bitmemişlerle kavga ettiğim de oluyor. 'Siyaset yapma' diyenlerin 'iktidara yağcılık yap' demek istediklerini de biliyorum. Ben doğrunun yanındayım, ben sizin yanınızdayım. Yeri gelir muhalefeti yeri gelir iktidarı eleştiririm” şeklinde konuştu.

Kurulda kendisinin göreve devam edip etmeyeceği de üyelerin oylarına sunuldu. Dündar’ın göreve devam etmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kendisine istifa etmesi yönünde el kaldıran üyeler, Dündar’a bir süre daha istifa etmesi yönünde tezahüratlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uğur Dündar ile üyelerin konuşması

(FOTOĞRAFLI)