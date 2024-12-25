İzmir’in Uğur Mumcu Caddesi ile Menderes Caddesi kesişiminde, Heykel Meydan yakınında bir ESHOT otobüsü arıza yaptı. Arızalı aracın yol dışına alınması için çalışmalar sürerken, bölgede tüm kollarda kısmi trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililer, arıza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığına karşı sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yoğunluk devam ediyor

Arıza yapan otobüsün kaldırılma çalışmaları sırasında bölgedeki araç akışının kontrollü olarak sağlandığı ifade edildi. Heykel Meydan’a giriş ve çıkış noktalarında gecikmeler yaşanırken, trafik ekipleri bölgedeki yoğunluğu azaltmak için yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım alternatifleri değerlendirilmeli

ESHOT yetkilileri ve trafik ekipleri, arızanın en kısa sürede giderileceğini bildirirken, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına diğer toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.