Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uğur Mumcu’nun 32. ölüm yıl dönümünde, onun anısını yaşatmak için Şehir Tiyatrosu Sahnesi’ne Uğur Mumcu ismini verecek. Programda fotoğraf sergisi, söyleşi ve belgesel de yer alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Şehzadeler belediyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu 32. ölüm yıl dönümünde anmak amacıyla özel bir etkinlik düzenliyor.

Uğur Mumcu’nun izi Manisa’da yaşayacak

25 Ocak Cumartesi günü saat 15:00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek olan anma programında, Şehir Tiyatrosu Sahnesi’ne Uğur Mumcu’nun ismi verilecek. Ayrıca, Gürsel Gökçe’nin "Sönmeyen Işık; Uğur Mumcu" adlı fotoğraf sergisi de tiyatro fuaye alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının sahneye taşınmasıyla devam edecek.

Programda, Nebil Özgentürk’ün katılımıyla bir söyleşi, Uğur Mumcu belgeseli ve Altan Öymen’in "Uğur Mumcu’lu Günler" başlıklı konuşması yer alacak. Ayrıca, Zeynep Oral ve Miyase İlknur’un katılacağı "Aydınlanma Devrimi ve Uğur Mumcu" oturumları da yapılacak.