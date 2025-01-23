Araştırmacı Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, 32 yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ancak onun fikirleri ve mücadelesi yaşamaya devam ediyor. Uğur Mumcu, 24 Ocak Cuma günü Efes Selçuk’ta düzenlenecek bir dizi etkinlikle anılacak.

Anma programının detayları

Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi tarafından organize edilen Uğur Mumcu Anma Etkinliği, saat 17.00’de başlayacak. Programın öne çıkan detayları şöyle: Etkinlik, Özgürlük Anıtı’na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Saat 17.15’te yürüyüş Uğur Mumcu Heykeline kadar sürecek. Yürüyüşün ardından düzenlenecek törende, Uğur Mumcu’nun fikirlerini ve mücadelesini anlatan konuşmalar yapılacak, metinler okunacak.

"Karanlık odaklar aydınlatılamamıştır"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda basın özgürlüğü ve aydınlık bir Türkiye mücadelesinin sembolü olduğuna dikkat çekti. Başkan Sengel, etkinlik öncesinde şu açıklamayı yaptı: “Uğur Mumcu, basın özgürlüğüne ve aydınlanmaya vurulan bir darbenin adıdır. 32 yıldır bu suikastın faili bulunamamış, karanlık odaklar aydınlatılamamıştır. Ancak şunu unutmamalıyız ki Uğur Mumcu’nun fikirleri asla öldürülememiştir. Bu yıl da onun ışığında bir araya gelecek, fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz.”