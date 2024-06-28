Ünlü fotoğrafçılardan Uğur Urlu “Kendi Fotoğrafını Çeken Adam” Lakabı ile tanınmaktadır. Stüdyo çekimleriyle herkesin büyük beğenisini kazanmıştır. Bir çok ünlünün de resimlerini çeken Uğur Urlu, kendisini daha yukarılara taşımak için çekimlerini büyük bir titizlikle yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bir çok magazin medyasında "Bu bir iş değil zevktir" diyerek bazı fotoğrafçılarada gönderme de bulundu. Çekimlerinin yurt dışından da duyulduğunu ifade eden Uğur Urlu fotoğraf makinesinin kendisi için bir hayat olduğunu söyledi. Şu anda aktif olarak adlandırılan stüdyo fotoğrafının yanı sıra “Yeni Moda” fotoğrafları ile gündemdedir.

Kaynak: igf