Konferans, Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında gerçekleşti ve 92 ülke ile 57 liderin katılımıyla sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd'in katıldığı toplantıda, barış sürecine dair önemli adımlar ve mutabakatlar duyuruldu.

Barış sürecine uluslararası destek

Viola Amherd, konferansın ardından yaptığı açıklamada, katılımcı devletlerin büyük kısmının gelecekteki barış sürecine yönelik ortaklaşa formüle edilmiş pozisyonlar ve sonraki adımlar üzerinde mutabık kaldığını belirtti. Amherd, konferanstan çıkan bildiriyi uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde barış için uluslararası toplumdan gelen güçlü bir sinyal olarak nitelendirdi. Ayrıca, Bürgenstock zirvesinin sonuçlarının Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa giden zorlu yolda ilk önemli adımı teşkil ettiğini ifade etti.

Görüşmelerin odak noktaları

Görüşmelerin üç ana konuya odaklandığını aktaran Amherd, bunların nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve çatışmanın insani boyutu olduğunu belirtti. Özellikle savaş esirleri, keyfi olarak alıkonulan siviller ve kaçırılan çocukları kapsayan insani konuların, her iki taraf için de faydalı olacak anlaşmalara zemin hazırlayabileceğini ve çatışmanın tarafları arasında güven inşa etmeye elverişli olduğunu vurguladı.

Katılımcı ülkelerden geniş destek

Amherd, bu konuların pek çok ülke için büyük önem taşıdığını ve dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin tartışmalara katılarak kendi deneyimlerini ve çözüm önerilerini sunduğunu belirtti. “Bürgenstock zirvesinden çıkan ortak bildiri, katılımcı devletlerin büyük kısmı tarafından desteklenmiştir” diye konuştu.

İsviçre'nin diplomatik rolü ve gelecek adımlar

Konferansın devletlerin barış sürecine katkıda bulunma arzusunu yansıttığını söyleyen Amherd, “3 tartışma alanında alınan pozisyonlar bir güven temeli oluşturmaktadır” dedi. Çatışmanın tüm taraflarını sürece dahil etme ihtiyacının da vurgulandığını kaydeden Amherd, İsviçre'nin bu büyüklükte bir zirveye ilk kez ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amherd, geniş katılımın İsviçre'ye duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu ve İsviçre'nin küresel diplomatik ağı sayesinde mümkün hale geldiğini belirtti.

İsviçre'nin bundan sonraki adımlarda da aktif rol oynamaya devam edeceğini vurgulayan Amherd, katılımcı devletlerle iş birliğini överek uluslararası ortaklara ve etkinliğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.