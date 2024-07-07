Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Karadeniz'deki stratejik faaliyetlerini güçlendirecek yeni bir deniz stratejisi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Zelenski, "Rus filosunun bu sulara bir daha asla hakim olamayacağını net bir şekilde anlıyoruz" dedi.

Ukrayna Denizcilik Stratejisi

Zelenski, Ukrayna Deniz Stratejisi'nin yakında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından onaylanacağını ifade etmesinin ardından "Devletimiz için denizlerle ilgili yeni bir strateji üzerinde çalışıyoruz, Ukrayna Denizcilik Stratejisi. Bu strateji yakında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından onaylanacak, şu anda bazı noktalarına son şekli veriliyor. Savaşın tüm Karadeniz bölgemizdeki güç dinamiklerini değiştirdiğini ve Rus filosunun bu sulara bir daha asla hakim olamayacağını net bir şekilde anlıyoruz. Ukrayna'nın yeni teknolojik kabiliyetlerini ve ortaklarımızla olan yeni ilişkilerimizi göz önünde bulundurarak çıkarlarımızı güvence altına alıyoruz. Bundan böyle Ukrayna her zaman denizdeki çıkarlarını, ulaşım arterlerini ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızın çıkarlarını savunabilecek bir ülke olarak kalacaktır. Bunu mümkün kılan tüm halkımıza minnettarım" dedi. Stratejinin son şeklinin belirlendiğini ve ulusal güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Volodimir Zelenski kimdir?

Volodimir Oleksandroviç Zelenski (Ukraynaca: Володимир Олександрович Зеленський, d. 25 Ocak 1978), 2019'dan beri Ukrayna'nın altıncı ve şu anki devlet başkanı olarak görev yapan Ukraynalı politikacı, komedyen ve aktör.

Ukraynalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zelenski, Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipropetrovsk Oblastı'nın büyük şehirlerinden Krıvıy Rih'te anadili Rusça olan bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Oyunculuk kariyerinden önce Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. Daha sonra komedi alanında kariyer yaptı ve Zelenski'nin kurgusal bir Ukrayna Devlet Başkanını canlandırdığı TV dizisi Halkın Hizmetkarı da dahil olmak üzere film, çizgi film ve TV şovları üreten Kvartal 95 adlı yapım şirketini kurdu. Dizi 2015'ten 2019'a kadar yayınlandı ve son derece popüler oldu. Mart 2018'de Kvartal 95 çalışanları tarafından diziyle aynı adı taşıyan bir siyasi parti kuruldu.

31 Aralık 2018'de Zelenski, 2019 başkanlık seçimlerinde adaylığını, dönemin Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 1+1 televizyon kanalında yaptığı yeni yıl konuşmasıyla birlikte açıkladı. Siyasete yabancı olan Poroşenko, seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarında şimdiden en önde gelen isimlerden biri haline gelmişti. İkinci turda Poroşenko'yu yenerek yüzde 73,23 oyla seçimi kazandı. Kendisini düzen ve yolsuzluk karşıtı bir figür olarak konumlandırdı. Başkan olarak Zelenski, devletin ve ülke nüfusunun Ukraynaca ve Rusça konuşan kesimleri arasında birliğin savunucusu oldu. Başkan olarak göreve başlamasından kısa bir süre sonra yapılan erken parlamento seçimlerinde partisi ezici bir zafer kazandı. Yönetiminin ilk iki yılında Zelenski, Ukrayna Yüksek Şurası üyelerinin yasal dokunulmazlığının kaldırılmasını, ülkenin COVID-19 salgınına ve ardından gelen ekonomik durgunluğa verdiği yanıtı ve Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelede bazı sınırlı ilerlemeleri denetledi.

Başkanlık kampanyası sırasında Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile uzun süredir devam eden çatışmasını sona erdirme sözü verdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurma girişiminde bulundu. Yönetimi, 2021 yılında Rusya ile gerilimin tırmanmasıyla karşı karşıya kaldı ve Şubat 2022'de başlayan tam ölçekli bir Rus işgalinin başlatılmasıyla sonuçlandı. Zelenski'nin Rus askeri yığınağı sırasındaki stratejisi, Ukrayna halkını sakinleştirmek ve uluslararası topluma Ukrayna'nın misilleme yapma niyetinde olmadığına dair güvence vermekti. Başlangıçta yakın bir savaş uyarılarına mesafeli dururken, tehdide "dayanmak" için NATO'dan güvenlik garantileri ve askeri destek talep etti. İşgalin başlamasının ardından Zelenski, Ukrayna genelinde sıkıyönetim ve silahlı kuvvetlerin genel seferberlik ilan etti. Kriz sırasındaki liderliği kendisine uluslararası alanda büyük övgü kazandırdı ve Ukrayna direnişinin sembolü olarak nitelendirildi. Zelenski, 2022 yılı için Time yılın kişisi seçildi ve Ukrayna'da yapılan kamuoyu yoklamaları onu Ukrayna'nın en büyük devlet başkanı olarak gösterdi.