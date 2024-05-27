KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temaslarda bulunmak üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Sanchez ile bir araya geldiğini bildirdi.

Ziyaret çerçevesinde ülkesiyle İspanya arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirten Zelenskiy, anlaşma kapsamında bu yıl İspanya'nın Ukrayna'ya 1 milyar avro değerinde askeri yardım sağlayacağını, 3 yıl içinde de 5 milyar avroluk yardımda bulunacağını kaydetti.

Zelenskiy, "İnsani yardım, ekonomik canlanma ve yeniden yapılanma, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolundaki reformların ve barış formülünün desteklenmesi, Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi gibi tüm işbirliği alanları güvenlik anlaşmasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Sanchez ile Ukrayna hava savunmasının daha da güçlendirilmesi ve İspanya'nın buna nasıl destek olabileceği konularını ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede Sanchez'e cephe hattındaki durum ve Rusya'nın savaşı genişletme girişimleriyle ilgili bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, "Bu haftalarda askerlerimiz kendilerini yeni bir Rus saldırısına karşı savunuyor. Bu nedenle daha fazla güvenlik için ortaklarımızla çalışmalarımızı artırmalıyız." ifadelerine yer verdi.