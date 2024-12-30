Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasıyla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy, 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirtirken, Rusya ise 150’şer askerin karşılıklı olarak iade edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması her zaman hepimiz için çok güzel bir haberdir ve bugün o günlerden biri. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı daha evlerine döndürmeyi başardı."

Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) müzakerelerde arabulucu rol üstlendiğini vurgulayarak, takasın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ortaklarına teşekkür etti.

Rusya’nın açıklaması farklı rakam verdi:

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, 30 Aralık tarihinde gerçekleştirilen esir takasında 150 Rus askeri ile 150 Ukraynalı askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Müzakere sürecinin ardından Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi. Karşılığında 150 Ukrayna askeri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi."

Askerlerin sağlık kontrolleri yapılacak:

Rusya Savunma Bakanlığı, geri dönen Rus askerlerinin Belarus üzerinden sevk edildiğini belirterek, askerlerin sağlık kontrolleri ve rehabilitasyonlarının Belarus’ta yapılacağını açıkladı.

Esir takasında BAE arabuluculuğu:

Takas sürecinde BAE’nin arabuluculuğu önemli bir rol oynadı. BAE’nin bu müzakerelerde taraflar arasında iletişimi kolaylaştırarak sürecin tamamlanmasına katkıda bulunduğu belirtildi.