Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın iddiası

Ukrayna ordusu, Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya en büyük sınır ötesi saldırısını gerçekleştirirken, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çıkan yangın, uluslararası gerginlikleri artırdı. Ukraynalı yetkililere göre, pazar günü çıkan yangın, Rus ordusu tarafından başlatılmış olabilir. Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor ve sık sık çapraz ateş altında kalması nedeniyle uluslararası gözlemciler için sürekli bir endişe kaynağı haline geldi.

Nikopol'deki Ukrayna askeri yönetiminin başkanı Yevhen Yevtushenko, Rus güçlerinin santralin soğutma kulelerindeki lastikleri ateşe verdiğini iddia etti. Yangın nedeniyle radyasyon seviyelerinin normal olduğunu belirten Yevtushenko, bu durumun bir provokasyon veya panik yaratma girişimi olabileceğini dile getirdi. Rus nükleer enerji kuruluşu Rosatom, yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, durumu "nükleer terörizm" olarak nitelendirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA), Rusya'yı bu provokasyondan sorumlu tutmaya çağırdı ve "Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir," dedi.

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı

Aynı zamanda, Moskova'nın Şubat 2022'de Kiev'e yönelik geniş çaplı işgali başlattığından bu yana Ukrayna'nın en büyük sınır ötesi karşı saldırı girişiminde, binlerce Ukrayna askerinin Rusya sınırından 30 km içeriye ilerlediği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin Tolpino ve Obschy Kolodez köyleri yakınlarında Ukrayna birlikleriyle çatıştığını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu yaz Kursk'tan 2,000 sınır ötesi saldırı düzenlediğini belirtti.

Sivillerin tahliyesi ve Belarus'un hazırlıkları

Kremlin yönetimi, Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonu sonrası bölgede yaşayan yaklaşık 76,000 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, Belarus'un Ukrayna sınırına tank göndermeye hazırlandığı belirtildi. Belarus Savunma Bakanlığı, güneydeki Gomel bölgesinde konuşlandırılan tankların görüntülerini yayınladı.

Tüm bu gelişmeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanmasına ve uluslararası toplumun dikkatinin artmasına neden oldu.