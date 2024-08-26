Ukrayna, Rusya'nın Saratov şehrindeki 38 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bina kısmı hasar gördüğü bildirildi. Saldırı anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak ülke genelinde elektrik kesintilerine neden oldu. Kiev'de sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Enerji Bakanı, enerji sisteminin "ağır" durumda olduğunu açıkladı.

Polonya'dan askeri önlem

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerinin artması üzerine güneydoğusunda askeri uçak havalandırdı. Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'nın Tu-95 bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu.