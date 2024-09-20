Ukrayna, Pakistan için üretilen ancak teslim edilmeyen 12 adet Bell AH-1Z Viper taarruz helikopterini satın almak için ABD ile masaya oturdu. Washington ve Kiev arasında süregelen görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiği, helikopterlerin Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Donetsk ve Zaporizhzhia'da süren operasyonlarına güç katacağı belirtiliyor.

Pakistan’dan Slovakya’ya, şimdi de Ukrayna’ya

Pakistan için üretilen helikopterler, daha sonra Slovakya’ya indirimli şekilde teklif edilmiş, ancak Slovakya bu bütçeyi daha fazla F-16 Fighting Falcon ve hava savunma sistemlerine yönlendirmeyi tercih etmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler Ukrayna’ya çevrildi.

Ukrayna’nın talebi resmileşti

Ukrayna Parlamentosu üyesi Vadym Ivchenko, ülkesinin 2022'den bu yana AH-1Z Viper helikopterlerini satın almak istediğini doğrularken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'ye resmi talep mektubunu sunduğunu açıkladı.

Viper helikopterlerinin kaderi

2015-2016 yıllarında Pakistan tarafından sipariş edilen helikopterler, ABD’nin Pakistan’a yönelik askeri yardımı durdurma kararının ardından teslim edilmemişti. Şimdi ise bu gelişmiş helikopterlerin Ukrayna tarafından alınması gündemde.