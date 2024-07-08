Rusya, aralarında Kiev ve Dnipro’nun da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine 40'ın üstünde füzeyle saldırdı. Ülkedeki en büyük çocuk hastalıkları hastanesi Ohmatdyt Çocuk Hastanesi’nin de etkilendiği saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye, yaralı sayısı ise 50’ye çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yerel saatle 15.00 itibarıyla can kaybının 17’ye ulaştığını duyurdu. Yaralı sayısı ise 50 olarak güncellendi.

Servisten yapılan açıklamada, “Rusya, konutlar, bir iş merkezi ve iki tıbbi tesis de dahil olmak üzere 50'den fazla sivil nesneye zarar verdi. En büyük etkilerin yaşandığı bölgelerde acil durum ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kurtarma ekipleri, polis ve kamu hizmeti şirketleri çalışıyor. Yardımımıza koşan tüm insanlara şükranlarımızı sunarız. Birlik bizi daha güçlü kılar” denildi.

"Bombardıman sivilleri hedef aldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’ni de vurduğunu açıkladı. Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesinin sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri olduğunu belirten Zelensky, saldıranın ardından “Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise bombardıman sivilleri hedef aldığını, altyapıyı vurduğunu belirterek “Tüm dünya bugün terörün sonuçlarını ve sadece güçle karşılık verilmesi gerektiğini görmeli” açıklamasını yaptı.