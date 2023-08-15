Ukraynalı yetkililer bugün sabaha karşı Lviv, Lutsk ve Dnipro kentlerine Rusya tarafından geniş çaplı hava saldırısı düzenlendiğini, Lutsk kentindeki saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Dnipro kentinde sabaha karşı 04.20’de meydana gelen saldırıda bir su sporları tesisinin hasar gördüğü ve çıkan yangının söndürüldüğü ifade edildi. Lviv kentindeki saldırıda 5 katlı bir binanın çatısının zarar gördüğü ve çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Volyn bölgesinde bulunan Lutsk kentinde meydana gelen hava saldırısında ise roketin bir işletmeye isabet ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

