Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv kentinde süpermarketi hedef alan saldırısında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yaklaşık 4 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 50’ye ulaştığını duyurdu. Servis enkazın yüzde 80’inin temizlendiğini açıkladı.

Savaş nereye varacak?

Rusya-Ukrayna savaşı, Bahmut cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarla yeni bir dönemece girdi. Ukrayna ordusu, Rus birliklerine karşı önemli bir direniş gösterirken savaşın gidişatı ve olası sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor.

Bahmut Cephesi'nde kritik saatler

Ukrayna'nın doğusunda stratejik öneme sahip Bahmut şehri, aylardır iki ordu arasında kıyasıya bir mücadelenin merkezi haline geldi. Son günlerde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusu, Rus birliklerine karşı başarılı savunma operasyonları gerçekleştirdi.

Savaşın ekonomik etkileri çok ağır

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Bahmut cephesindeki son durumu değerlendirerek, Ukrayna ordusunun Rus saldırılarını püskürtmeyi başardığını ve önemli mevzileri koruduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın uluslararası toplumdan daha fazla askeri yardım talebi yineledi. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomi ve enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Savaşın uzaması durumunda, Avrupa'da enerji krizi riski giderek artıyor. Ayrıca, savaşın siyasi sonuçları da yakından takip ediliyor.

Dünya ülkelerinden tepki büyük

Savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ederken, uluslararası toplum Ukrayna'ya insani ve askeri yardım sağlıyor. Ancak, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm arayışları henüz sonuç vermiş değil.