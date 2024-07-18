Ukrayna Acil Durumlar Servisi, son 24 saat içinde ülke genelinde 343 ayrı noktada orman ve çalı yangını çıktığını duyurdu. Yangınlar hala kontrol altına alınamıyor ve geniş alanlara zarar veriyor.

"Devrilen ağaçların kökleri yeniden alevleniyor"

Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kavrulmuş sıcak toprak. Gölgede sıcaklık 35 derece üzerinde, güneş her yerde parlıyor. Yangın ölü ağaçların arasından hızla yayılıyor. Ekipler yangının üzerine metre metre su döküyor, ancak yangının henüz söndürüldüğü yerlerde bile devrilen ağaçların kökleri yeniden alevleniyor. Son 24 saat içinde Ukrayna'nın ekosistemlerinde 343 yangın çıktı" denildi.

Yangından etkilenen geyik kurtarıldı

Odessa bölgesinde çıkan yangına müdahale sırasında, yangından etkilenen bir karaca türü geyik fark edilerek kurtarıldı. Servis yetkilileri, geyikin savunmasız ve korkmuş halde bulunduğunu, soğuk su verildiğini ve tedavisinin ardından ormana bırakılacağını açıkladı. Bu kurtarma operasyonu, yangınların sadece bitki örtüsüne değil, aynı zamanda vahşi yaşama da ciddi zararlar verdiğini gösteriyor.